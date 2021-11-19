В Перми 22-летнего отчима четверых детей приговорили к реальному сроку за смерть ребенка

Ребенок выпал из окна 6-го этажа и скончался. Фото: архив "КП"

В Перми осудили 22-летнего мужчину за то, что не доглядел за 3-летним пасынком. 1 сентября в Орджоникидзевском районе произошла трагедия, из окна на шестом этаже выпал 3-летний ребенок. В квартире в этот момент был его отчим, мужчина не уследил, как мальчик залез на подоконник, не удержался и выпал из открытого окна. Ребенок получил серьезные травмы и погиб.

Следователи выяснили, что мать ребенка нередко оставляла своих 4 детей с сожителем. Трагедия произошла в очередной из таких дней. На молодого мужчину возбудили уголовное дело за оставление в смертельной опасности малолетнего ребенка.

- Суд приговорил виновного к 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщает прокуратура Пермского края. - Приговор суда в законную силу не вступил.