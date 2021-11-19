Следственный комитет по Пермскому краю проведет прием граждан

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На следующей неделе руководители регионального следственного управления СК РФ проведут прием граждан. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета.

24 ноября с 14:00 до 16:00 на вопросы ответит исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю полковник юстиции Дмитрий Анащенко. Прием пройдет в следственном отделе по Свердловскому району Перми по адресу: Комсомольский проспект, 34б.

А 26 ноября с 14:00 до 16:00 желающих выслушает заместитель руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю полковник юстиции Чингис Мушарев. Прием граждан пройдет в следственном отделе по Дзержинскому району Перми по адресу: улица Петропавловская, 111.

Запись на прием – по телефонам 8 (342) 249-54-05 или 249-88-38.

«На личный прием можно обратиться по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок следователями следственного управления, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения следователей (руководителей) следственного управления», - подчеркнули в следственном комитете.