В Минздраве рассказали, почему в Пермском крае не будут отменять QR-коды

В Пермском крае по сравнению с сентябрем 2021 года улучшились темпы вакцинации. Фото: Иван Макеев

В Пермском крае по сравнению с сентябрем 2021 года улучшились темпы вакцинации, об этом сообщила министр здравоохранения Анастасия Крутень на пресс-конференции.

- В сентябре у нас прививалось 1500 человек, то сейчас 10 – 14 тысяч человек в сутки, - сказал Крутень. – Такими темпами к концу года мы сможем привить 60% населения, но этого недостаточно, для коллективного иммунитета нужно 80% вакцинированных.

Министр отметила, что введение QR-кодов положительно сказалось на темпах вакцинации и их отмена не планируется, так как люди перестанут вакцинироваться. Сейчас прорабатывается вопрос о введении QR-кодов в общественном транспорте, на федеральном уровне.

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