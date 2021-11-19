Деревья и кустарники Перми начали готовить к зиме

В отличие от этих, не все деревья выдерживают уральскую зиму. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми растения начали готовить к зимним холодам. Об этом рассказали в пресс-службе пермской администрации.

Так, теплолюбивые растения, а также деревья хвойных пород – туи, молодые саженцы голубых елей, можжевельников, сосен укрывают защитным каркасом из специального материала. А также проводят мульчирование – покрывают почву защитным слоем.

«Есть сорта, за которыми необходим дополнительный уход. От правильной подготовки растений к холодам и грамотного ухода зависит их сохранность после зимнего периода. Укрывают молодые саженцы с неокрепшей корневой системой, чтобы она не вымерзла. Также укрывание спасает хвою от выгорания», - пояснили в администрации.

Работы уже сделаны в Мотовилихинском и Индустриальном районах. В Кировском районе все растения укроют до конца ноября.