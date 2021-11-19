Новую пермскую улицу назовут в честь героя Советского Союза

Летчик Александр Петрович Пьянков. Фото: peoples.su

В Перми новую улицу, расположенную в микрорайоне Бахаревка, назовут в честь героя Советского Союза Александра Пьянкова. Об этом рассказали в пресс-службе пермской мэрии. Решение принято на заседании Общественного совета по топонимике.

Александр Петрович Пьянков – уроженец Добрянки. Участник боев на Халхин-Голе и Великой Отечественной войны, летчик, командир авиационной дивизии, полковник, Герой Советского Союза.

«Жизненный путь нашего земляка является образцом упорства в достижении цели, мужества, воинского и трудового подвига», - отметил Игорь Гладнев, председатель Регионального отделения «Российское военно-историческое общество» в Пермском крае.