На «Азоте» тестируют уникальные курсы

Фото: Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» тестируют новые электронные образовательные курсы на автоматизированной платформе Мoodle. Их разработали специалисты компании «Уралхим» для профессиональной подготовки работников по рабочим специальностям.

Учебные материалы теоретического блока по программам профессиональной подготовки слесарей-ремонтников, лаборантов и аппаратчиков синтеза представлены в формате электронных курсов. Их можно будет проходить с любых электронных гаджетов, включая мобильные. Сейчас тестируют эти курсы аппаратчики синтеза. Им предстоит изучить несколько лекций по процессам химической технологии и оборудованию для ведения процессов, узнать тонкости работы автоматической системы управления технологическим производством и, конечно, повторить правила промышленной безопасности и охраны труда. В зависимости от объема информации одно занятие рассчитано от 30 минут до полутора часов.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу:

- Этот образовательный проект уникален. Наполнение каждого курса разрабатывалось лучшими экспертами холдинга, учитывая специфику конкретно нашего химического производства. В составе 12 разработчиков - 8 азотчиков. В результате получился новый инструмент для повышения качества подготовки и переподготовки рабочего персонала. Для реализации обучения только по одной профессии «Слесарь-ремонтник» были созданы электронные курсы по 32-м темам программы. Обучение можно выстроить в индивидуальную траекторию для каждого работника, исходя из специфики его профессиональной деятельности.

Участие в тестировании нового образовательного проекта принимают 11 азотчиков, которые устроились на завод недавно. Они оценивают пользовательский функционал платформы, наполнение, доступность изложенной информации и время обучения по каждой теме программы. Как уже показали результаты первого этапа тестирования, электронный курс в разы сокращает время на изучение теоретического материала.

Фото: Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

По итогам тестирования электронных курсов на базе образовательной платформы Мoodle будут сделаны выводы, внесены корректировки и исправлены недочеты системы. Следующим шагом будет запуск системы в промышленную эксплуатацию и возможность использования этих курсов Учебными центрами предприятий для обучения сотрудников по всем основным рабочим профессиям.

Наша справка:

Moodle - автоматизированная платформа для обучения. На сегодня - одна из самых популярных. Ею пользуются крупные университеты во всем мире.