У пермского железнодорожного вокзала снесли торговый павильон

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В краевой столице рядом с железнодорожным вокзалом Пермь-II (улица Ленина, 91) снесли торговый павильон. Об этом рассказали в пресс-службе краевого УФССП России.

Все дело в том, что суд признал здание павильона с общепитом общей площадью порядка 96 квадратов самовольной постройкой. И обязал владельца снести ее за свой счет.

«Добровольно собственник исполнять решение суда отказывался. За неисполнение требований исполнительного документа в установленный законом срок должника обязали выплатить исполнительский сбор в размере 5 тыс. руб. Кроме того, в его отношении составлен протокол об административном правонарушении», - добавили в пресс-службе приставов.