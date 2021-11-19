В Перми вынесли приговор виновнику смертельного ДТП

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Кировский районный суд приговорил 33-летнего водителя к восьми с половиной годам колонии общего режима. Об этом рассказали в краевом ГУ МВД России.

Напомним, ДТП произошло вечером 24 апреля у Красавинского моста. Водитель Hyundai ехал в направлении улицы Берег Камы и сбил 46-летнего пешехода, что шел по обочине. А после скрылся с места происшествия.

Бригаду скорой вызвали лишь очевидцы страшной картины. Пострадавшего доставили в больницу, где тот в скором времени скончался от полученных травм.

Полиция задержала виновника ДТП. Как оказалось, у 33-летнего водителя не было водительского удостоверения. Кроме того, он уже привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. А также к уголовной ответственности за повторное управление авто в нетрезвом виде.

Суд признал его виновным в совершении преступления. Ближайшие восемь с половиной лет жизни он проведет в колонии общего режима.