Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 ноября 2021 3:57

В Перми оштрафовали магазин известных брендов и конфисковали товар

Роспотребнадзор провел проверку после жалобы покупателя
Анна Маркова
Товары на 100 тысяч рублей будут уничтожены.

Товары на 100 тысяч рублей будут уничтожены.

Фото: Иван Макеев

В Перми на 50 тысяч рублей оштрафован магазин «Familia». В Роспотребнадзор Прикамья обратился покупатель, который обнаружил отсутствие маркировки на товарах в магазине.

Это послужило основанием для возбуждения дела об административном правонарушении. Сотрудники Роспотребнадзора арестовали более 70 товаров на общую стоимость больше 100 тысяч рублей. По решению суда магазин оштрафовали на 50 тысяч рублей, изъятое имущество будет уничтожено.