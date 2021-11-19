В Перми оштрафовали магазин известных брендов и конфисковали товар

Товары на 100 тысяч рублей будут уничтожены. Фото: Иван Макеев

В Перми на 50 тысяч рублей оштрафован магазин «Familia». В Роспотребнадзор Прикамья обратился покупатель, который обнаружил отсутствие маркировки на товарах в магазине.

Это послужило основанием для возбуждения дела об административном правонарушении. Сотрудники Роспотребнадзора арестовали более 70 товаров на общую стоимость больше 100 тысяч рублей. По решению суда магазин оштрафовали на 50 тысяч рублей, изъятое имущество будет уничтожено.