В Пермском крае в выходные ожидается потепление

В Пермском крае в выходные дни 20 и 21 ноября синоптики обещают нам потепление. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае в выходные дни 20 и 21 ноября синоптики обещают нам потепление. Столбик термометра будет колебаться днем от – 5 до 0 градусов, но теплая погода будет сопровождаться ветрами и снегопадами. Подробнее о погоде рассказали специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сегодня, в пятницу, облачно с прояснениями, небольшой снег, местами умеренный, метель. Ветер южный, юго-западный 4–9 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью –12…–7º, на севере до –17º, днем -5…0º.

В субботу небольшой снег, местами умеренный. Ветер юго- западный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью –8…–3º, днем –4…1º.

В воскресенье станет еще на несколько градусов теплее, чем в субботу. Днем -5…0, ночью -7…-2.