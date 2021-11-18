В двух микрорайонах Перми пройдет регулировка тепловых режимов

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В микрорайонах Садовый и Ива-1 в Перми пройдет регулировка тепловых режимов. Это необходимо для надежной подачи отопления и горячей воды жителям, рассказали в администрации Перми.

Для проведения наладки с 10:00 19 ноября до 08:30 20 ноября будут снижены параметры подачи отопления и горячей воды для жильцов микрорайонов Садовый и Ива-1 на улицах Юрша, Уинской, Старцева, Пушкарской, Лякишева, Грибоедова, Гайдара, Сакко и Ванцетти, Агатова, Сапфирной и других.

Также возможно незначительное снижение параметров в центре Перми, микрорайонах Городские горки, Юбилейный, Новоплоский, Зеленое хозяйство.

Энергетики приносят жителям извинения за доставленные неудобства.