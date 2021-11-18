Глава СК РФ взял под контроль ситуацию с аварийным домом в Перми

Фото: Пресс-служба СК РФ

Глава СК Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ситуации с аварийным домом в Перми. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ.

Поводом послужило обращение жителей аварийного дома, которые жалуются на проживание в непригодных и опасных условиях. Отмечается, что дом признан аварийным в 2019 году и подлежит расселению до конца 2025 года. Адрес дома не называется.

В связи с этим председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Дмитрию Анащенко представить доклад о ситуации.

Центральный аппарат СК проконтролирует, как в регионе будут выполнять поручение.