В Перми в подъезде дома в Мотовилихе прорвало трубу

Скриншот с видео

В Перми в подъезде дома по адресу улицы Дружбы, 27 прорвало трубу. Видео с места событий «КП-Пермь» поделилась читательница.

«Холодная вода льет уже полчаса. На пятом этаже уже заливает квартиры. Местные жители боятся, что из-за текущей по потолку и стенам воды может закоротить проводка. Люди с пятого этажа думают покинуть квартиры», - прокомментировала очевидец.

По самым последним данным, на место прорыва трубы прибыли слесари и перекрыли воду. Сейчас они ищут место повреждения трубопровода.