В Прикамье новые случаи коронавируса обнаружили в 38 муниципалитетах

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В Пермском крае новые случаи COVID-19 выявили в 38 муниципалитетах региона. Напомним, 18 ноября в регионе зафиксировано 697 новых случаев коронавируса.

245 заражений в Перми. 172 заболевших в Чайковском. 50 – в Пермском муниципальном районе.

У 36 жителей коронавирус выявили в Октябрьском районе. В Осинском городском округе – у 28, в Краснокамском городском округе – у 15. В Горнозаводском городском округе – у 13, в Кунгуре – у 11. 10 случаев заражения выявлено как в Бардымском, так и в Еловском муниципальных округах.

В Губахе COVID-19 подтвердили у 9 человек. По 8 заболевших в Лысьве и Суксуне. По 7 случаев ковида в Кишертском муниципальном округе и Нытве.

По 5 заболевших выявлено в Кунгурском районе, Оханском городском округе, Куединском и Уинском муниципальных округах.