Жителя Прикамья отправили в колонию за уклонение от административного надзора

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Жителя Горнозаводска приговорили к реальному сроку за уклонение от административного надзора. Подробности рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Так, ранее суд вынес в отношении мужчины решение, которым установлен административный надзор сроком на 8 лет и административные ограничения. Однако виновный с целью уклонения от данных обязанностей самовольно покинул место проживания. А сотрудников правопорядка об этом не уведомил.

10 суток он отсутствовал, пока его не нашли в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В итоге после такого «побега» суд приговорил виновного к 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.