Директор Пермского филиала Россельхозбанка провел мастер-класс для участников конкурса «Молодой финансист»

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Директор Пермского филиала Россельхозбанка Алексей Киселев провел для участников конкурса «Молодой финансист» мастер-класс о ведении личного бюджета. Конкурс организован Клубом финансистов региона, Пермский филиал РСХБ выступает партнером в проведении мероприятия.

Алексей Киселев рассказал слушателям о том, как можно сэкономить средства и приумножить капитал, используя банковские продукты, дал практические советы по ведению персонального бюджета, а также обозначил простые правила информационной и финансовой безопасности. «Все инструменты, о которых я рассказал, основаны на жизненном опыте, стали следствием ошибок, результатом накопленных знаний и профессиональных навыков. Буду рад, если эта информация окажется полезной и позволит кому-то улучшить качество жизни», —отметил директор Пермского филиала Россельхозбанка.

На мастер-классе были затронуты вопросы грамотного использования пластиковых карт (как дебетовых, так и кредитных), различий платежных систем, личной ответственности за свои финансы. Большой интерес проявили конкурсанты к теме защиты от мошенников.

«Лекции и мастер-классы значимых финансистов города – важная часть конкурса. Студенты финансовых специальностей имеют возможность погрузиться в профессиональную сферу, пообщаться с теми, кто добился успеха в выбранной отрасли. Конкурс состоит из нескольких этапов. Финал пройдет в декабре», —рассказала о конкурсе исполнительный директор Клуба Финансистов Пермского края Наталья Давыдова.