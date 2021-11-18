В Перми салон связи оштрафовали на 200 тысяч рублей

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Фото: архив "КП"
В Перми в микрорайоне Гайва оштрафовали салон связи на территории торгового центра «Кит на Гайве». Причина – несоблюдение внутри салона антиковидных требований, сообщили в пресс-службе краевого Управления Роспотребнадзора.
Так, в помещении отсутствовала разметка социальной дистанции, не использовалось оборудование для обеззараживания воздуха. Орджоникидзевский районный суд назначил компании административный штраф в размере 200 тыс. руб.
Обжаловать решение суда у компании не получилось.