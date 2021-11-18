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Общество18 ноября 2021 13:21

В Перми салон связи оштрафовали на 200 тысяч рублей

Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: архив "КП"

В Перми в микрорайоне Гайва оштрафовали салон связи на территории торгового центра «Кит на Гайве». Причина – несоблюдение внутри салона антиковидных требований, сообщили в пресс-службе краевого Управления Роспотребнадзора.

Так, в помещении отсутствовала разметка социальной дистанции, не использовалось оборудование для обеззараживания воздуха. Орджоникидзевский районный суд назначил компании административный штраф в размере 200 тыс. руб.

Обжаловать решение суда у компании не получилось.