В Перми салон связи оштрафовали на 200 тысяч рублей

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В Перми в микрорайоне Гайва оштрафовали салон связи на территории торгового центра «Кит на Гайве». Причина – несоблюдение внутри салона антиковидных требований, сообщили в пресс-службе краевого Управления Роспотребнадзора.

Так, в помещении отсутствовала разметка социальной дистанции, не использовалось оборудование для обеззараживания воздуха. Орджоникидзевский районный суд назначил компании административный штраф в размере 200 тыс. руб.

Обжаловать решение суда у компании не получилось.