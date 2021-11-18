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Общество18 ноября 2021 13:08

Пермское УФАС заподозрило производителя стройматериалов в необоснованном повышении цен

Григорий СЕРЕДКИН
Фото: Пермское УФАС России

Фото: Пермское УФАС России

В Пермском крае крупного производителя стройматериалов (деревообработка и производство фанеры) заподозрили в необоснованном повышении цен. Об этом рассказали в пресс-службе пермского УФАС России.

Так, поводом для проверки стал значительный рост цен на данную продукцию.

«Мы установили, что производитель, занимающий доминирующее положение на этом товарном рынке (более 50%) необоснованно увеличил норматив рентабельности своего предприятия, то есть решил зарабатывать больше, чем другие участники рынка. Это указывало на признаки нарушения антимонопольного законодательства», - рассказал глава пермских антимонопольщиков Александр Плаксин.

Информацию о предприятии из Прикамья направили в ФАС России, чтобы обратить внимание на ситуацию на рынке производства древесных плит и фанеры. Служба также примет меры в отношении данного поставщика.