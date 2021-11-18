В Перми стали реже увольнять за публикации в соцсетях

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Перми работодатели стали реже увольнять сотрудников за публикации в соцсетях. Об этом со ссылкой на результаты своего исследования сообщил портал Superjob.

Так, за год число пермских работодателей, увольняющих сотрудников за посты в социальных сетях сократилось до 8%. А еще 25% следят за интернет-активностью сотрудников (в прошлом году — 29%). Все больше работодателей игнорируют социальные сети наемных работников — 56% сегодня против 50% в 2020 году.

Сегодня в каждой пятой компании региона работодатель отказывал соискателям в трудоустройстве из-за постов в социальных сетях (20%). Год назад таких компаний было 27%.

В 13% компаний не случалось подобных ситуаций, хотя интернет-активность соискателей отслеживается. Не интересующихся интернет-активностью соискателей за год стало больше: 55%, в прошлом году — 44%.

41% жителей Перми учитывают, что их интернет-активность может отслеживать работодатель. Каждый девятый ответивший ведет социальные сети без оглядки на то, что подумает работодатель (11%). Для 6% жителей города ситуация с просмотром их социальных сетей работодателем кажется маловероятной, а 9% и вовсе об этом никогда не задумывались.