Поляки, немцы и голландцы: «Парма» узнала соперников во втором раунде еврокубка

Фото: БК "Парма-Париматч"

Пермский БК «Парма-Париматч» узнал соперников по второму раунду Кубка ФИБА Европа. Как рассказали в клубной пресс-службе, вместе с пермяками за выход в следующий этап будут бороться клубы из Германии, Нидерландов и Польши.

Так, наша команда сыграет с немецким «Меди Байрорт» (город Байрорт), варшавской «Легией» и клубом «ZZ Leiden» (город Лейден).

Матчи пройдут по групповой системе. Всего «Парма» сыграет в квартете шесть игр – с каждой командой по разу дома и на выезде. Игры пройдут с декабря по февраль. Первая игра пройдет 8 декабря в Варшаве против «Легии».

Напомним, минувшей ночью пермяки обыграли в Нидерландах «Хирос Ден Босх» (92:75) и вышли из группы «С» во второй раунд Кубка ФИБА Европа.