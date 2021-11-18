В Пермском крае окончены поиски 28-летней девушки, пропавшей после вечеринки в баре

Анастасия. Фото из соцсетей

Пропавшая в Пермском крае 28-летняя Анастасия найдена живой. Об этом "КП" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, 28-летняя Анастасия пропала 7 ноября в Соликамске. Раньше девушка никогда не исчезала и когда не ответила на звонок отца, он забил тревогу. Подружки Насти сказали, что незадолго до исчезновения видели ее в баре.

Родственники девушки обратились в полицию и к волонтерам - начались поиски. К счастью, они закончились благополучно и 17 ноября Анастасия сама вернулась домой. Где все это время пропадала девушка, не сообщается.

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