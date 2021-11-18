В Перми планируют полностью обновить трамвайные пути за три-четыре года

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Пермский край подал заявку на получение инфраструктурного кредита из бюджета РФ в размере 13,9 млрд руб. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Благодаря кредиту краевые власти планируют за 3-4 года полностью обновить трамвайные пути в городе. Напомним, их протяженность сейчас составляет более 100 километров.

Помимо этого, деньги планируют направить на строительство нового депо и покупку 50 новых трамваев.

«Краевое Правительство вместе с федерацией прорабатывает вопрос обновления подвижного состава и реконструкции трамвайных путей. Рассчитываем, что наша заявка позволит получить для краевой столицы еще 50 новых трамваев. Кроме того, регион ставит перед собой задачу за 3-4 года полностью обновить трамвайные пути. На сегодня их протяженность более 100 км, – рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин.