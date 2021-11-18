В Перми скорректируют расписание двух автобусов

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В краевой столице скорректируют расписание двух автобусных маршрутов - №33 и №88. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации. Изменения начнут действовать завтра.

Так, на автобусе №33 «Город Сердца – микрорайон Костарево» будет добавлен укороченный рейс «Микрорайон Костарево – улица Сапфирная». Это сделано по просьбе горожан.

А на автобусе №88 «Станция Пермь-II – улица Трамвайная» по будням перенесут отправление первого рейса с 06:37 на 06:40.

Напомним, что расписание и движение транспорта в онлайн всегда можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.