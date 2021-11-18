МЧС Пермского края предупреждает о порывах в ветра до 18 м/с

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье в ближайшие дни будет ветрено. МЧС региона предупреждает об ухудшении погоды 18 и 19 ноября. Ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ветер южный, юго-западный 8-13 м/с, днем местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью –13…-8°, днем -6…-1°.

Кстати, специалисты пермского научно-популярного метеорологического проекта "Метеоролог и я" рассказали, что минувшей ночью на крайнем севере и юге Пермского края морозы усилились до - 19...-24. Самой холодной (-23,8) ночь выдалась в Чернушке. В остальных районах из-за облачности минимум температуры составил - 14...-19. Синоптики успокаивают, что похолодание будет недолгим. Потепление начнется уже сегодня вечером, а завтра днем температура воздуха повысится до 0...-5.

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