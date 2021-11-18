В Перми эвакуировали торговые центры

В Перми эвакуировали ТРК "Семья". Фото: Телеграм канал "Пермская тележка".
В Перми 18 ноября в социальных сетях появились сообщения о эвакуациях в торговых сетях. Очевидцы сообщают о том, что посетителей и персонал вывели на улицу в ТРК «Семья», на улице Революции. В здание зашли сотрудники специальных служб и кинолог с собакой.
В Минтербезе прокомментировали информацию: «В оперативные службы города поступили анонимные сообщения об угрозе минирования торговых центров в Перми. В настоящее время проводится проверка анонимных сообщений. Приняты меры по обеспечению общественной безопасности. Сотрудники, посетители торговых центров эвакуированы. По предварительным данным, угрозы жизни и здоровью людей нет», - сообщили в ведомстве.
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