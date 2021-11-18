В Перми после игры с золотым кольцом 9-летнему мальчику потребовалась помощь спасателей

Пермские спасатели помогли мальчику и освободили палец. Фото: Василий Вахрин

В Перми 9-летнему мальчику потребовалась помощь спасателей. По информации источника, ребенок надел украшение на палец, а снять его не смог. Усилия мамы и народные средства не помогали, палец начал отекать. Чтобы избежать плачевных последствий женщина позвонила спасателям и рассказала о случившемся. Спасатели не остались в стороне, им потребовалось несколько минут, чтобы освободить палец, перекусив кольцо специнструментом.

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