В Перми после игры с золотым кольцом 9-летнему мальчику потребовалась помощь спасателей

Пермские спасатели помогли мальчику и освободили палец.
Фото: Василий Вахрин
В Перми 9-летнему мальчику потребовалась помощь спасателей. По информации источника, ребенок надел украшение на палец, а снять его не смог. Усилия мамы и народные средства не помогали, палец начал отекать. Чтобы избежать плачевных последствий женщина позвонила спасателям и рассказала о случившемся. Спасатели не остались в стороне, им потребовалось несколько минут, чтобы освободить палец, перекусив кольцо специнструментом.
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