УЗПМ представил новый продукт на Транспортной неделе в Москве

Фото предоставлено ООО «УЗПМ

ООО «Уральский завод противогололедных материалов» (ООО «УЗПМ) представило новый продукт на Транспортной неделе в Москве. Это мероприятие – главное событие транспортной отрасли, которое проходит при поддержке Правительства РФ и объединяет представителей регионов страны и компаний-лидеров.

На стенде Пермского края были представлены крупнейшие проекты по развитию транспортной инфраструктуры: новая транспортная модель, внедряемая в регионе, проекты реконструкции аэропорта «Большое Савино» и строительства транспортно-пересадочных узлов в краевой столице, ИТ-решения по организации безопасного дорожного движения, а также уникальная разработка «Уральского завода противогололедных материалов».

ООО «УЗПМ» презентовало средство для решения проблемы запыленности урбанизированных территорий – «БИОНОРД-Антипыль». Разработка была успешно протестирована этим летом предприятиями горнодобывающей промышленности, а также на дорогах Казани и Новороссийска. Осенью «БИОНОРД-Антипыль» появился в городах Закавказья и Новосибирске.

Эффективность продукта обусловлена свойством состава связывать мелкие частицы пыли в более крупные, не давая им подниматься в воздух под воздействием ветра и воздушных потоков от транспортных средств. Как отмечают разработчики, средство предназначено для дорог с различным типом покрытий, в том числе и асфальтового, так как не создает эффекта скользкой дороги, обеспечивает пылеподавляющий эффект более 10 дней, сохраняет свойства в дождь и не замерзает на дорогах даже при -10С. Оно также рекомендовано при проведении строительных и ремонтных работ, транспортировке сыпучих и пылящих грузов.

Дмитрий Пылев, генеральный директор ООО «Уральский завод противогололедных материалов»:

- Процесс минимизации техногенного влияния на окружающую среду и переход на чистые технологии – важная составляющая экологической повестки регионов страны. Почти все производственные процессы связаны с выделением пыли, поэтому появление на отечественном рынке соответствующего требованиям ГОСТа пылеподавляющего средства позволит частично решить проблему загрязнения атмосферного воздуха, исключить экономические потери, связанные с перевозкой рудных и нерудных, сыпучих материалов, повысить безопасность движения на промплощадках крупнейших предприятий и дорогах городов.

Фото предоставлено ООО «УЗПМ

ООО «УЗПМ» также разработал высокотехнологичный комплекс хранения, заправки и учета реагента пылеподавления, который предоставляется на время действия контракта. Станции компактны, удобны и просты в использовании, полностью автоматизированы и оснащены функцией телеметрии для управления в режиме онлайн. Они позволяют значительно сократить время заправки спецтехники, контролировать качество и количество продукта, отслеживать объемы расхода.

ООО «УЗПМ» в своей работе продолжает практику обучения и консультирование предприятий и подрядчиков по вопросу современных технологий содержания и уборки дорог, делится опытом применения реагентов в других регионах.