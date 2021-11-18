В Перми грузовик на автозаправке снес колонку с топливом

В Перми воитель забыл пистолет в баке автомобиля и поехал. Фото: Юлия Лоза

В Перми около 20 часов 17 ноября на заправке по улице Ново-Гайвинской грузовик вырвал автозаправочную колонку. По информации источника «КП», водитель подъехал к колонке, заправил дизельное топливо, не убрал пистолет в колонку, сел в кабину и поехал. Оператор сообщила о произошедшем в экстренные службы, к счастью, обошлось без серьезных последствий, пострадала только колонка.

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