Комбинат «Свеза» в Уральском вошел в число лидеров экспорта в Приволжье

Фото предоставлено компанией «Свеза»

Комбинат «Свеза» в Уральском занял третье место в категории «Крупный бизнес» направления «Экспортер года в сфере промышленности». В 2020 году доля экспорта комбината составила 76%. Фанера отправилась потребителям 75 стран. Было привлечено 14 новых клиентов и увеличена география поставок в 11 новых стран, в их числе Албания, Алжир, Барбадос, Бермудcкие острова, Камбоджа, Катар, Парагвай, Таиланд, Филиппины.

«Свеза» − российская компания №1 по производству фанеры и мировой лидер на рынке березовой фанеры, чья продукция завоевала доверие потребителей в 90 странах мира на пяти континентах. Продукция компании используется во многих отраслях, в том числе для строительства стадионов, небоскребов, СПГ-танкеров. Так ранее с применением продукции «Свеза» строился Всемирный торговый центр в Бостоне, офисный комплекс «Highlight» в Мюнхене, фанера «Свезы» применялась при модернизации Панамского канала.

Фото предоставлено компанией «Свеза»

«Нас впечатлил состав окружной комиссии премии. В нее вошли представители федеральных министерств, руководители Российского экспортного центра и деловых объединений, региональные органы поддержки экспорта, представители СМИ, - поделился Сергей Морозов, руководитель службы по логистике комбината «Свеза» в Уральском. - Наши экспортные позиции заслужили признания экспертов, что вызывает гордость за наш труд и его результаты. Почетно находится в числе промышленных гигантов, сильных экспортеров. Это вдохновляет на новые решения и победы».

По результатам 2020 года лауреатами премии «Экспортер года» также стали комбинаты «Свезы» в Санкт-Петербурге и Свердловской области в номинации "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "Крупный бизнес" по Северо-Западному и Уральскому федеральным округам.

Фото предоставлено компанией «Свеза»

Всероссийский конкурс «Экспортер года» проводит Российский экспортный центр среди крупных компаний, компаний малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, достигших наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. В региональном этапе конкурса предприятия Пермского края заняли наибольшее число призовых мест - победили в четырех из 11 номинаций.