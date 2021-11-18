В Перми дольщики трех проблемных домов получат компенсации

Вместо долгожданных квартир, дольщики 3 домов получат компенсации.
В Перми дольщики трех долгостроев получат компенсации. Такое решение принял наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан.
Деньги получат дольщики домов по ул. Карпинского, 114 в Перми, в Кондратово, по улице Тепличной, 4 и 8. Дом по улице Сокольской, 10б в Перми решено достраивать.
Таким образом будут восстановлены права 373 дольщиков, о том, когда начнутся выплаты, Фонд сообщит дополнительно.
Напомним, в этом году в краевом бюджете на решение проблем дольщиков заложено около 1 млрд рублей.
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