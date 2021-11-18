В Перми дольщики трех проблемных домов получат компенсации

Вместо долгожданных квартир, дольщики 3 домов получат компенсации.

В Перми дольщики трех долгостроев получат компенсации. Такое решение принял наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан.

Деньги получат дольщики домов по ул. Карпинского, 114 в Перми, в Кондратово, по улице Тепличной, 4 и 8. Дом по улице Сокольской, 10б в Перми решено достраивать.

Таким образом будут восстановлены права 373 дольщиков, о том, когда начнутся выплаты, Фонд сообщит дополнительно.

Напомним, в этом году в краевом бюджете на решение проблем дольщиков заложено около 1 млрд рублей.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Перми дольщики еще 8 домов смогут заехать в свои квартиры или получить выплаты

Власти назвали адреса долгостроев (Подробнее...)