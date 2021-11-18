В выходные в Перми больше сотни домов останутся без воды

Отключение воды ждет жителей нескольких районов Перми. Фото: архив "КП"

В выходные 20 и 21 ноября в жителей Перми ждет отключение холодной воды. Специалисты компании «Новогор-Прикамье» планируют провести ремонтные работы на водопроводной сети. Запастись водой стоит жителям Мотовилихинского, Свердловского и Орджоникидзевского районов. Публикуем список домов, которые попадут под отключение.

С 20 ноября с 10.00 на сутки без воды:

Гайдара, 1, 10А, 11, 11А, 12, 12А, 13, 13А, 14, 14А, 16, 16/2, 16А, 18, 3, 4, 5, 6/2, 7, 7А, 8, 8А, 8Б, 8В, 9, 9А;

Бульвар Гагарина, 101, 103, 103А, 105, 105А, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/7, 109, 111/1, 111/2, 113, 113А, 113Б, 115, 66А, 68, 70, 70А, 70Б, 71, 71А, 72, 73, 73А, 74, 74Б, 75, 77, 77А, 79, 79А, 80, 81, 81/2, 81/3, 81/4, 83, 83А, 84, 85, 86, 87, 88, 89А, 91, 93/1, 93/2, 93/3, 93/6, 95, 97, 99;

Красные Казармы, 10, 17, 18, 19, 25, 7, 8, 9;

Крупской, 65/1, 65/2, 67, 68, 69/1, 69/2, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 78А, 79, 79А, 80, 80А, 82, 82А, 84, 84А, 85, 86, 86А, 87, 87А, 87Б, 88, 89, 89А, 90, 91А, 92, 93

Островского, 111, 113;

Патриса Лумумбы, 1, 11, 13, 15, 17, 19, 3, 5, 7, 9, 9А;

Пушкарская, 130, 132, 134, 136А, 138, 142, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 79, 81;

Самаркандская, 1А;

Сибирская, 94;

Старцева, 35, 35/2, 35/3, 35В, 37, 37/2, 37/3, 39, 41, 43, 45, 47, 53, 55, 61, 65;

Ушинского, 1, 10, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9;

Чернышвского, 13, 15, 15А, 15Б, 15В, 15Г, 17, 17А, 17Д, 19, 19А, 23, 25, 27, 28, 41.

С 9.00 до 16.00 20 ноября без воды:

Бенгальская, 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 6, 8;

Бумажников, 1, 11, 12, 15, 17, 2, 20, 4, 9;

Васильевская, 6;

Пузырева, 14, 23;

Железнодорожная, 1, 1А, 1Б, 3;

Корсунская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 5, 9;

Луговая, 3;

Мозырьская, 1, 26, 3, 5, 6, 9, 9А;

Оршанская, 11, 13, 17, 20, 3, 5, 9;

Пинская, 1;

Пришвина, 3;

Прохладная, 2;

Ромашковая, 66;

Рябиновая, 23;

Сестрорецкая, 10, 13, 15, 16, 19, 19А, 21, 24, 26, 3, 4, 8, 9;

Сиреневая, 31;

Сухумская, 10, 19, 3, 4А, 5, 6, 8;

Яблоневая, 2.