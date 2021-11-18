«Парма» вышла в групповой этап Кубка Европы ФИБА

Фото: БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ».

Пермская баскетбольная команда обыграла голландский клуб «Хирос Ден Босх» в выездном матче. Теперь «Парма» прошла в групповой этап Кубка Европы ФИБА. Игра завершилась со счетом 92:75 в пользу пермяков.

- Начало матча получилось довольно нервным, - сказал после игры главный тренер БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» Казис Максвитис. - Команде не хватило свежести, ведь после игры с «Калевом» прошло не так много времени. Во второй половине я уже был доволен действиями команды. В третьей четверти мы забрали инициативу, благодаря лучшей игре в обороне, но к концу отрезка немного просели. А в заключительной четверти всё решилось, нам удалось совершить рывок и довести дело до конца. Поздравляю команду и всех болельщиков с выходом в следующий этап Кубка ФИБА Европа!

Самыми результативными игроками по итогам матча стали Артём Забелин и Артём Параховский, они набрали 22 очка.