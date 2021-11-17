В ночь на 18 ноября в Пермском крае ожидается до – 25 градусов

В Прикамье ожидаются морозы до - 25 градусов. Фото: Анна Маркова

В Пермском крае сегодня ночью, 18 ноября, ожидаются крепкие морозы. В некоторых районах температура воздуха ожидается -15…-20 º, а в низинах и горох возможно до – 25. По информации синоптиков, ветер ночью северо-западный, западный 4–9 м/с, днем юго-западный, южный 6–11 м/с. , днем –13…–8º.

19 ноября немного потеплеет, днем будет облачно с прояснениями, небольшой снег, местами умеренный, метель. Ветер южный, юго-западный 4–9 м/с, местами порывы до 15 м/с. Ночью –12…–7º, на севере до –17º, днем –5…0º.