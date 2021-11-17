За сутки коронавирус выявили в 31 территории Пермского края

В Прикамье коронавирусом за сутки заболели 696 человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 696 человек в 31 территории. В Перми 307 заболевших, в Пермском муниципальном районе – 59,в Краснокамском городском округе – 55.

В Березниках ковидом заболели 47 человек, в Чайковском – 39. По 21 случаю в Октябрьском и Оханском округах. В Чернушинском городском округе - 18 человек. По 17 заболевших в Ильинском и Соликамском городских округах. В Березовском муниципальном округе 16 заболевших, в Нытвенском городском округе -14, в Александровском муниципальном округе – 13.

По 8 случаев заболевания коронавирусом в Кунгуре и Очерском городском округе. По 5 человек в Горнозаводском и Лысьвенском городских округах, 4 случая в Гайнском муниципальном округе. По 3 случая в Губахе, Добрянском городском округе и Юсьвинском муниципальном округе, по 2 – в Верещагинском городском округе, Кудымкаре и Кунгурском районе.

По одному заболевшему в ЗАТО Звездный, Кизеле, Еловском и Куединском муниципальном округе, а также Красновишерском, Осинском и Суксунском городских округах.

Всего с начала пандемии в Пермском крае ковид выявили у 131750 жителей.