В Перми изменится расписание пяти автобусных маршрутов

- Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Перми с 22 ноября изменится расписание нескольких автобусных маршрутов. В городском департаменте транспорта говорят, что рейсы будут совпадать с прибытием поездов на станцию «Пермь-II».

Маршрут №40 в будни будет отправляться от остановки «Пермь-II» вместе с 7.18 в 7.20, вместе с 8.05 в 8.03.

Маршрут №48 в будни с остановки «Чусовской водозабор» перенесут с 15.27 на 15.20, вместо рейсов в 16.08 и 16.49 – на 16.30, также добавляется последний рейс в 23.46. Пока изменения временные.

У автобусов №25, №44 и №75 будет изменено время обеденных перерывов, в течение дня расписание будет скорректировано.