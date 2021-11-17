В лобовом столкновении в Пермском крае один погиб, трое пострадали

В Горнозаводском районе произошла серьезная автоавария. Фото: кадр видео ГИБДД.

Смертельное ДТП произошло в Горнозаводском городском округе 16 ноября. Рано утром со стороны Горнозаводска в сторону Свердловской области ехал автомобиль «Рено Сандеро», за рулем был 58-летний водитель, уроженец Свердловской области. По предварительной информации ГИБДД он выехал на встречную полосу и врезался в «Фольксваген Пассат». За рулем второй иномарки был 37-летний житель Республики Башкортостан.

В автоаварии пострадали три человека – оба водителя и 42-летний пассажир «Фольксвагена», все они госпитализированы в больницу города Чусовой.

Еще один 57-летний пассажир немецкого автомобиля скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказала врио начальника ОГИБДД Отделения МВД России по Горнозаводскому городскому округу Диана Дружинина.