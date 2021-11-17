В тренажерном зале в Перми произошел пожар

В Перми загорелась мебель в тренажерном зале. Фото: архив "КП"

В Перми в здании при стадионе «Молния», что на улице Волховская, 26 произошел пожар. По информации источника, возгорание заметили сотрудники около 9 часов утра 16 ноября и вызвали пожарных. На место ЧП приехали несколько пожарных расчетов. В помещении на втором этаже тренажерного зала горела мебель и электрический удлинитель.

Пожарные быстро справились с огнем, эвакуация людей не потребовалась. Причиной пожара могло стать короткое замыкание удлинителя.