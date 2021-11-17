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Происшествия17 ноября 2021 11:20

В тренажерном зале в Перми произошел пожар

Происшествие случилось в здании в Орджоникидзевском районе
Анна Маркова
В Перми загорелась мебель в тренажерном зале.

В Перми загорелась мебель в тренажерном зале.

Фото: архив "КП"

В Перми в здании при стадионе «Молния», что на улице Волховская, 26 произошел пожар. По информации источника, возгорание заметили сотрудники около 9 часов утра 16 ноября и вызвали пожарных. На место ЧП приехали несколько пожарных расчетов. В помещении на втором этаже тренажерного зала горела мебель и электрический удлинитель.

Пожарные быстро справились с огнем, эвакуация людей не потребовалась. Причиной пожара могло стать короткое замыкание удлинителя.