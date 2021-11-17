Кикбоксер из Чайковского завоевал титул чемпиона Мира

Наш боец в финале одолел соперника из Украины.

Прикамский кикбоксер Игорь Грахов стал чемпионом Мира по кикбоксингу. Об этом рассказали в пресс-службе краевого минспорта.

На соревнованиях, прошедших в Италии, наш спортсмен одержал уверенные победы в предварительных боях и вышел в финал. Там он одолел соперника из Украины.

Наш земляк выступал в разделе фулл-контакт весовой категории до 60 кг. Тренируется под руководством заслуженного тренера России Владимира Лаврова.

26-летний Игорь Грахов занимается кикбоксингом с восьми лет. С 19 лет вступил на путь тренера и работает тренером в спортивно-оздоровительном центре (СОЦ) «Фортуна», готовя молодое поколение спортсменов.

Помимо этого, Игорь является аспирантом и по совместительству преподавателем Чайковской государственной академии физической культуры и спорта.