В Прикамье поступила вакцина «Спутник Лайт»

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье доставлено 42 тыс. комплектов «ГамКовидВак» (Спутник V) и 54,2 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт», предназначенных для профилактики новой коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Теперь новые партии распределят между поликлиниками и частными медорганизациями края, которые проводят вакцинацию населения от коронавируса.

Подчеркнем, что теперь вакцина «Спутник Лайт» будет доступна только тем жителям, которые переболели коронавирусом в последние шесть месяцев или хотят ревакцинироваться.

Всего с начала прививочной кампании в Пермский край доставили более 1,29 млн комплектов вакцины от COVID-19. С начала массовой вакцинации в регионе привиты 1,056 млн жителей. Полностью завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами 722,1 тыс. человек.