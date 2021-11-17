В Перми появятся две новые школы на 2100 учеников

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Краевые власти заключили концессионные соглашения с ООО «Сберинфра» на строительство двух школ в Перми. Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, новые учебные заведения появятся на улице Холмогорской в Свердловском районе и в микрорайоне Новые Ляды. Каждая школа сможет вместить в себя 1050 учеников.

Стоимость проекта оценивается в 2,5 млрд руб. 1,4 млрд - средства федерального и краевого бюджетов в виде капитального гранта, а 1,1 млрд руб. – это средства инвестора.

Сдать объекты планируется уже в конце 2022 года.