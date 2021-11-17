В Пермском крае в нерабочие дни число вызовов «скорой» уменьшилось почти на четверть

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В краевом Минздраве оценили эффективность противокоронавирусных мер. В ведомстве отметили, что введение дополнительных нерабочих благоприятно сказалось на эпидемической ситуации.

- В частности, в регионе существенно снизилось количество госпитализаций, мы связываем это с постепенным созданием коллективного иммунитета в регионе, - отметила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. - Сейчас свободно более 35 процентов коечного фонда, а в конце октября было около 20 процентов. Это позволило перевести в обычный режим работы 200 коек. Всего сейчас в крае развернуто 6 699 коек для пациентов с коронавирусом, из них заняты 4 335.

В Минздраве также отметили, что за период нерабочих дней почти на 25 процентов снизилось число вызовов скорой медицинской помощи, и более чем на 20 процентов - снизилось количество обращений в неотложку.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал важность иммунизации от коронавирусной инфекции.

- От каждого из нас зависит, как мы все вместе справимся с пандемией, - отмечал Дмитрий Махонин. Прошедшие вакцинацию в случае болезни переносят ее без серьезных осложнений. Прививка от коронавируса – хорошая возможность получить иммунитет и защитить не только себя, но и своих близких.

НАША СПРАВКА

В Пермском крае вакцинация проводится в 61 медицинской организации - учреждения, подведомственные региональному Минздраву, а также частные клиники ООО «Городская поликлиника», АФ «МЦ «Философия красоты и здоровья», ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Пермь», ООО МК «УралМед» и другие. Полный список опубликован на сайте Министерства здравоохранения Пермского края.