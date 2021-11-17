В Прикамье естественная убыль населения в 2021 году превысила 12 тысяч человек

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Прикамье отмечен рост смертности и снижение рождаемости. Так, с января по сентябрь 2021 года число умерших в регионе составило 31 043 человек. Это на 13,9% больше, чем за тот же период 2020 года.

Сократилось и число родившихся. За три квартала 2021 года в регионе родилось 18 799 детей, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Естественная убыль населения составила 12 244 человека.

А с января по сентябрь 2020 года в регионе скончалось 27 253 человека. Родилось - 18 925 детей. Естественная убыль населения составила 8 328 человек.

«В структуре смертности населения Пермского края наибольшую долю занимают болезни системы кровообращения (45,9%), а также новообразования (12,6%), несчастные случаи, травмы и отравления (7,0%)», - отметили в Пермьстате.