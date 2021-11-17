Стали известны подробности ДТП в Прикамье, в котором погибла семья из трех человек

Скриншот из видео в соцсетях.

В ГИБДД прокомментировали подробности ДТП в Пермском крае, в котором погибла семья из троих человек.

Авария произошла 16 ноября в 17:00 на 37 километре автодороги «Полазна-Чусовой». По предварительным данным, автомобиль КАМАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с «Рено Флюенс».

В результате столкновения водитель и двое пассажиров легковой машины, один из которых малолетний, погибли на месте. По одной из версий, аварию мог спровоцировать водитель легкового автомобиля ВАЗ, который резко перестроился перед грузовиком.

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