Пермь вошла в десятку самых чистых городов России по мнению самих горожан

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермь вошла в десятку городов России с наилучшей экологической ситуацией по мнению самих жителей. Исследование провел сервис по поиску работу Superjob.

Аналитики выяснили, как жители российских крупных городов оценивают экологическую обстановку в своем городе в целом и по качеству воздуха, воды, продуктов питания, чистоте и утилизации мусора.

Столица Прикамья вошла в десятку городов, где, по мнению жителей меньше проблем с экологией. Так считают 65% опрошенных. Компанию Перми составили Тюмень (74%), Краснодар (73%), Казань (72%), Набережные Челны (68%), Владивосток (67%), Барнаул (65%), Киров (65%), Хабаровск (63%) и Ижевск (63%).

В десятке городов с наиболее неблагоприятной экологической обстановкой оказались: Новокузнецк (20%), Рязань (27%), Тольятти (29%), Челябинск (30%), Астрахань (34%), Липецк (36%), Волгоград (38%), Красноярск (38%), Саратов (39%) и Омск (42%).