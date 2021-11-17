В краевом Минздраве рассказали об итогах локдауна

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В Минздраве Прикамья поделились итогами локдауна и тем, как он отразился на эпидситуации в регионе. Так, в ведомстве отмечают, что в этот период многие жители края сделали прививку от коронавируса. Помимо этого, в регионе уменьшилось число госпитализаций, связанных с COVID-19.

«У нас существенно уменьшилось количество госпитализаций, мы связываем это с постепенным созданием коллективного иммунитета в регионе. На сегодня свободно свыше 35% коечного фонда (в конце октября – начале ноября этот показатель составлял около 20%). Это при том, что в конце прошлой недели мы перевели в штатный режим работы 200 коек», – рассказала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

Также специалисты Минздрава отмечают, что за прошедшие две недели нерабочих дней на почти 25% уменьшилось количество вызовов скорой медицинской помощи. Более чем на 20% снизилось количество обращений за неотложной медицинской помощью. Так, благодаря снижению числа контактов между людьми, существенно сократилось и число заражений.