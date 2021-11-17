«Молот» одержал шестую победу в ВХЛ подряд

Фото: ХК "Молот"

Пермский ХК «Молот» одержал шестую победу в регулярном чемпионате ВХЛ-2021/2022 подряд. Накануне вечером пермяки на выезде обыграли казанский «Барс». Матч завершился со счетом 4:3.

Первый период завершился в пользу казанцев – 2:1. Счет в составе «Молота» открыл Иван Зенчиков, но после пермяки пропустили дважды. А во втором периоде «Молот» благодаря голам того же Зенчикова, Давида Мнацяна и Матвея Банникова не только отыгрался, но и вышел вперед – 3:4. В третьем периоде счет не изменился.

Напомним, ранее «Молот» выиграл все матчи домашней серии. Пермяки дома взяли верх над «Челметом», «Южным Уралом», «Зауральем» и «Горняком-УГМК». А после на выезде одолели пензенский «Дизель».

Победа вознесла «молотобойцев» на шестое место турнирной таблицы «регулярки». Отставание от первого места – всего два очка.