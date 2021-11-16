Молодого жителя Прикамья осудят за призыв к массовым беспорядкам

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В Нытве 28-летнего местного жителя осудят за призыв к массовым беспорядкам. Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

«Обвиняемый в январе 2021 года через мобильное приложение, используя Интернет, на публичной социальной странице сообщества, признанного экстремистской организацией и запрещенного на территории Российской Федерации, опубликовал комментарий, призывающий к участию в массовых беспорядках и оказанию сопротивления представителям власти», - рассказали в прокуратуре.

Теперь уголовное дело направлено в Нытвенский районный суд для рассмотрения по существу. Молодому человеку грозит до 2-х лет лишения свободы.