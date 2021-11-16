Новые случаи коронавируса выявили в 33-х муниципалитетах Прикамья

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В Пермском крае новые заражения коронавирусом выявили в 33-х муниципалитетах. Напомним, за минувшие сутки в регионе зафиксировано 695 случаев инфицирования COVID-19.

304 заражения – в Перми. На втором месте идет Краснокамский городской округ. В нем обнаружено 80 зараженных. На третьем месте – Добрянский городской округ. Там зафиксирован 51 случай заболевания.

В Верещагинском городском округе ковид выявили у 37 жителей. В Горнозаводском городском округе – у 31, в Чусовском городском округе – у 30.

В Лысьвенском городском округе ковид подтвердился у 26 человек, а в Оханском городском округе – у 18. В Пермском муниципальном районе – у 13. По 12 случаев заражения выявлено в Карагайском и Сивинском муниципальных округах.

В Кунгуре заболели 9 человек, в Частинском муниципальном округе – 8.