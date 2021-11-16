В Прикамье к системе Единого видеонаблюдения подключат свыше 3,5 тысяч камер

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В Прикамье к системе единого видеонаблюдения до конца 2022 года подключат свыше 3,5 тыс. камер. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Мининформсвязи.

В аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» попадут данные со всех существующих камер видеонаблюдения Прикамья. Источником данных для нее станут камеры, расположенные в школах, улицах и перекрестках, на транспорте, на домах и домофонах, в различных общественных местах.

«Единая система видеонаблюдения позволит выявлять оружие и бесхозные предметы, оставленные в общественном месте, фиксировать опасные природные явления и техногенные аварии, ДТП, большие скопления людей», - отметили в ведомстве.

Добавим, что система сможет и распознавать лица, возраст, пол, эмоции человека, определять признаки жизни. Вся информация будет передаваться в МВД, ФСБ и МЧС.