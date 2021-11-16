Краевые МФЦ начали выдавать QR-коды без регистрации на «Госуслугах»

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МФЦ Пермского края начали выдавать QR-коды о вакцинации от коронавируса тем, кто не зарегистрирован на «Госуслугах». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, сертификаты с QR-кодами будут выдаваться в бумажном варианте. Их могут получить те, кто сделал прививки от COVID-19 или переболел коронавирусом в последние шести месяцев.

Для того, чтобы получить код, необходимо предоставить паспорт, СНИЛС, а также полис ОМС.

«Огромное количество людей в силу возраста не умеют пользоваться интернетом, не имеют смартфонов и ранее не были зарегистрированы на портале Госуслуг. В результате, с момента введения системы QR-кодов в Прикамье, пенсионеры, которым потребовалась срочная регистрация на портале, собирали большие очереди в отделениях МФЦ. В октябре ежедневное количество обращений по данному вопросу увеличилось в 3 раза», - пояснили в правительстве Прикамья.